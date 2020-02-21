Поезд сбил человека на Рязанском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пассажирский поезд сбил человека на перегоне Удельная – Малаховка Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Известно, что попавшим под поезд оказался гражданин Киргизии.

"Сегодня около 18:00 на перегоне Удельная – Малаховка пассажирским поездом сообщением Адлер – Москва травмирован 24-летний гражданин Кыргызской Республики", – сообщили пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Подробности инцидента уточняются.

"Пострадавший доставлен в НИИ имени Склифосовского", – добавили в пресс-службе МВД.

Ранее электричка сбила пенсионерку на станции Лобня. Женщина 1941 года рождения от полученных травм скончалась.