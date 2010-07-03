Электричка сбила пенсионерку на станции Лобня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На станции Лобня Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) под электричку попала женщина 1941 года рождения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Уточняется, что поезд следовал сообщением Кубинка – Москва.

"На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги. Не следует переходить пути в неустановленных местах и не перебегать перед приближающимся поездом, напомнили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

В конце октября электропоезд сбил пассажира, находившегося на платформе Маленковской Ярославского направления МЖД. Пострадавший скончался от полученных травм. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к краю платформы, не заметив приближающийся состав.

Ранее женщина пострадала, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте перед аэроэкспрессом. Инцидент произошел на перегоне между станциями Лобня – Марк.