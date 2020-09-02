Поезд сбил пассажира на ж/д станции Перово

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поезд сбил пассажира на железнодорожной станции Перово. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Неизвестный упал на рельсы на железнодорожной станции Перово и был сбит <...> приходящим электропоездом", – заявил источник.

По имеющимся данным, сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте.

"Движение электричек не затруднено", – добавил источник.

Ранее двое мужчин попали под поезд на юго-востоке Москвы. Один из них получил смертельные травмы.

30 июля мужчина погиб под колесами электрички на ж/д станции Вешняки. По словам очевидцев, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.