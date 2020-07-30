Мужчина погиб под колесами электрички на ж/д станции Вешняки

15:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Мужчина погиб в результате наезда электрички на железнодорожной станции Вешняки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"Сегодня около 13:00 в районе платформы Вешняки электропоездом сообщением Москва – Голутвин смертельно травмирован мужчина. На вид погибшему 40–45 лет, документов при нем не оказалось", – сказали в пресс-службе.
По словам очевидцев, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако резко остановить поезд не удалось.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они устанавливают обстоятельства инцидента и личность погибшего.
В начале июля поезд насмерть сбил мужчину на станции Фрязево Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Отмечалось, что мужчина переходил пути в неположенном месте.
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