Поезд насмерть сбил мужчину на станции "Фрязево" в Подмосковье

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Поезд насмерть сбил мужчину на станции "Фрязево" Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщили в МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, передает Агентство "Москва".

Ранее Следственный комитет (СК) возбудил дело после наезда электрички на двоих детей в Подмосковье. В результате произошедшего один ребенок погиб.