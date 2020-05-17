Мужчина погиб под колесами поезда на ж/д станции Тульская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве мужчина попал под поезд. Инцидент случился на железнодорожной станции Тульская, передает РИА Новости.

"Мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва – Узуново", – сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что человек попал под поезд на ж/д платформе Трикотажная МЦД-2 в Москве. По предварительной информации, мужчина пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Из-за происшествия фиксировалась задержка в движении поездов.