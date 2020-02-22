Двое мужчин попали под поезд на Рязанском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Рязанском направлении Московской железной дороги под электричку попали два чеовека. Инцидент случился в районе станции "Андроновка", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Электропоезд следованием Москва – 47 км сбил двоих мужчин, в результате чего пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.

"На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре напомнили горожанам о том, что на объектах железной дороги следует соблюдать правила безопасности. Там призвали не переходить пути в неустановленных местах и не перебегать их перед приближающимся поездом.

Накануне на том же Рязанском направлении МЖД поезд сбил человека. Происшествие случилось на перегоне Удельная – Малаховка. Пострадавшим оказался гражданин Киргизии.