Человек попал под поезд на ж/д платформе Трикотажная МЦД-2 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезд сбил насмерть человека на железнодорожной платформе Трикотажная МЦД-2 "Курско-Рижский" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По предварительной информации, мужчина пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом.

Из-за происшествия задержка в движении поездов составляет 25 минут. В СК начали доследственную проверку по факту гибели.

Устанавливается личность погибшего, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В конце февраля перебегавший в неположенном месте пути мужчина погиб под колесами электрички на станции Северянин Ярославского направления МЖД.