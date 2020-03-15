Человек попал под поезд на ж/д платформе Трикотажная МЦД-2 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поезд сбил насмерть человека на железнодорожной платформе Трикотажная МЦД-2 "Курско-Рижский" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По предварительной информации, мужчина пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом.
Из-за происшествия задержка в движении поездов составляет 25 минут. В СК начали доследственную проверку по факту гибели.
Устанавливается личность погибшего, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В конце февраля перебегавший в неположенном месте пути мужчина погиб под колесами электрички на станции Северянин Ярославского направления МЖД.