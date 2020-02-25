Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перебегавший в неположенном месте пути мужчина погиб под колесами электрички на станции Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел во вторник около 18:00 в районе станции Северянин Ярославского направления. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В транспортной прокуратуре напомнили горожанам, что на объектах железной дороги следует соблюдать правила безопасности. Там призвали не переходить пути в неустановленных местах и не перебегать их перед приближающимся поездом.

Ранее сообщалось, что на Рязанском направлении Московской железной дороги под электричку попали два человека. Инцидент случился в районе станции Андроновка.

Электропоезд следованием Москва – 47 км сбил двоих мужчин, в результате чего пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.