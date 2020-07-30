Двое мужчин попали под поезд на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двое мужчин попали под поезд в районе станции Новопролетарская Малого кольца Московской железной дороги (МЖД), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Один из них получил смертельные травмы. На месте происшествия работает транспортная полиция, выясняются обстоятельства случившегося. Горожанам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги.

Сегодня днем у платформы Вешняки электричка Москва – Голутвин сбила мужчину. Машинист применил экстренное торможение, но поезд остановить не удалось.

Мужчина погиб, на вид ему было 40–45 лет, документов при себе не было. По словам очевидцев, скончавшийся переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.