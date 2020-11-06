СК начал проверку после столкновения КамАЗа и поезда на Белорусском направлении МЖД

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Доследственная проверка организована по факту столкновения грузовика и поезда на железнодорожном переезде перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД, сообщает Агентство "Москва".

Криминалисты следственного управления осмотрели машину и электричку с применением специальной техники, а также опросили очевидцев.

Авария с участием грузового автомобиля и электропоезда Лобня – Москва произошла в ночь на 6 ноября. Пассажиры электрички не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.

Ранее сообщалось, что авария случилась на охраняемом переезде 31-го километра перегона при исправно действующей световой и звуковой сигнализации. По предварительным данным, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

Локомотивная бригада поезда № 6751 сообщением Лобня – Дорохово применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электрички.

Для возвращения колесной пары на рельсы на место направлен восстановительный поезд. В МЖД предупредили о возможных задержках утренних пригородных поездов данного направления. После аварии к станции Перхушково был подан компенсационный автобус, все пассажиры вывезены.