СК начал проверку после столкновения КамАЗа и поезда на Белорусском направлении МЖД

09:16
Фото: vk.com/odintsovskiydiscrit
Доследственная проверка организована по факту столкновения грузовика и поезда на железнодорожном переезде перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД, сообщает Агентство "Москва".
Криминалисты следственного управления осмотрели машину и электричку с применением специальной техники, а также опросили очевидцев.
Авария с участием грузового автомобиля и электропоезда Лобня – Москва произошла в ночь на 6 ноября. Пассажиры электрички не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.
Ранее сообщалось, что авария случилась на охраняемом переезде 31-го километра перегона при исправно действующей световой и звуковой сигнализации. По предварительным данным, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.
Локомотивная бригада поезда № 6751 сообщением Лобня – Дорохово применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электрички.
Для возвращения колесной пары на рельсы на место направлен восстановительный поезд. В МЖД предупредили о возможных задержках утренних пригородных поездов данного направления. После аварии к станции Перхушково был подан компенсационный автобус, все пассажиры вывезены.
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