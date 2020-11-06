Грузовик столкнулся с электричкой на переезде в Подмосковье

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На железнодорожном переезде перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло столкновение грузовика и электрички.

Как сообщает пресс-служба МЖД, авария произошла на охраняемом переезде 31 километра перегона при исправно действующей световой и звуковой сигнализации. По предварительным данным, водитель "Камаза" нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

Локомотивная бригада поезда №6751 сообщением Лобня – Дорохово применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электрички. Пассажиры электрички не пострадали. Водитель и пассажир грузовика госпитализированы.

Для возвращения колесной пары на рельсы на место направлен восстановительный поезд. В МЖД предупредили о возможных задержках утренних пригородных поездов данного направления. После аварии к станции "Перхушково" был подан компенсационный автобус, все пассажиры вывезены.

Ранее Следственный комитет (СК) начал проверку после схода с рельсов электрички на станции "Толстопальцево" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Предварительной причиной инцидента является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда.