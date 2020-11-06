СК начал проверку после схода с рельсов электрички в Москве

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Следственный комитет (СК) начал проверку после схода с рельсов электрички на станции "Толстопальцево" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

По предварительным данным, сход первого и частично второго вагона состава произошел при отправлении электропоезда сообщением Москва – Малоярославец.

Пассажиры электрички были эвакуированы, никто не пострадал. Для устранения последствий схода на место был направлен восстановительный поезд.

Предварительной причиной схода является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда с последующим наездом на данную деталь на путях.

В пресс-службе МЖД сообщили, что для расследования причин происшествия создана комиссия. Из-за инцидента движение на Киевском направлении было затруднено.

Для перевозки пассажиров запустили компенсационный транспорт. В данный момент движение электричек полностью восстановлено.