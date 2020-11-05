Два вагона электрички сошли с рельсов на Киевском направлении МЖД

05 ноября, 22:12 (обновлено 05.11.2020 22:56)
Фото: ИТАР-ТАСС/Павел Смертин
Движение электропоездов на Киевском направлении МЖД временно затруднено. Там электричка сошла с рельс на станции Толстопальцево, приводит Агентство "Москва" заявление представителей магистрали.
"Сегодня в 21:04 на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении поезда № 7161 Москва – Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона", – уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.
В результате происшествия никто не пострадал, пассажиров эвакуировали. Кроме того, для устранения последствий аварии направили восстановительный поезд со станции Бекасово.
В МЖД принесли пассажирам извинения за временные неудобства и задержку поездов.
В свою очередь, в пресс-службе ЦППК заявили, что для перевозки пассажиров назначены компенсационные автобусы на участке Апрелевка – Солнечная.
Как сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно", люди могут также воспользоваться маршрутами Мосгортранса.
"От метро "Рассказовка": до платформы Толстопальцево – автобусы № 750, 750к, 950, 950к; до платформы Кокошкино – автобусы № 950, 950к", – говорится в сообщении.
Еще от "Саларьево" по Киевскому шоссе до поселка Киевский курсирует автобус № 1002.
Ранее электричка столкнулась с машиной на переезде в Одинцове.
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