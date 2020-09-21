Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сбой на Таганско-Краснопресненской линии метро устранен, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter. Движение поездов восстановлено и вводится в график.

Ранее там не ходили поезда от станции "Котельники" до станции "Выхино" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Рано утром сообщалось об аварии в метро Нью-Йорка. Там сошел с рельсов вагон поезда. Инцидент произошел в районе Манхэттена. По предварительным данным, человек бросил на рельсы неизвестный предмет, что послужило причиной схода вагона с рельсов.

В данный момент злоумышленника удалось задержать сотрудникам полиции. В результате случившегося пострадали четыре человека. О степени полученных ими травм не сообщается.

