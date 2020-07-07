Несколько человек погибло при столкновении двух поездов в Чехии

Фото: телеграм-канала "Подъем"

Два поезда столкнулись в Чехии, в результате чего несколько десятков человек получило травмы. Как сообщает РИА Новости, есть также не менее трех погибших.

По официальным данным, инцидент произошел в нескольких километрах от чешско-германской границы между чешскими железнодорожными станциями Нове-Гамры и Пернинк.

"У села Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, имеется, по предварительным данным, около 20 раненых, три человека погибли", – сообщил представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал.

На место происшествия направлены медики, спасатели и пожарные.

Причина столкновения пока не установлена. Известно, что поезда следовали навстречу на одноколейной железной дороге. Машинисты включили аварийные системы торможения, но избежать столкновения не успели.

В марте аналогичная трагедия произошла в Мехико, столице Мексики. В местном метро столкнулись два поезда. В результате произошедшего один человек погиб и 41 получил различные травмы.

