Живущие в Турции россияне рассказали об обстановке в Анкаре после ЧП

Живущие в Турции россиянки рассказали порталу Москва 24 об обстановке в Анкаре после трагедии на железнодорожных путях, которая произошла утром 13 декабря.

"Люди в шоке! Здесь такое с поездами редко случается", – говорит Анна Гулеруз, несколько лет назад переехавшая в эту страну.



"Я подумала, что это, наверное, из-за погоды, – поделилась порталом Москва 24 крымчанка Юлия Домбровская, уже четыре года живущая в Анкаре. – О происшествии муж позвонил и рассказал. Про траур пока ничего неизвестно".



Поезд, следовавший из Анкары в Конью, столкнулся с локомотивом. В пресс-службе Ростуризма подчеркнули, что турецкая столица считается не самым туристическим местом, поэтому в составах, скорей всего, не было граждан РФ.

Отмечается, что сведения о пострадавших соотечественниках не поступали и в ситуационно-кризисный центр МИД России.

По последним данным, при крушении скоростного поезда погибли не менее семи человек, и еще 46 пострадали.