Число жертв крушения поезда в Турции возросло до семи

13 декабря, 10:04
Фото: https://twitter.com/f5haber
При крушении скоростного поезда в Турции погибли не менее семи человек. Еще 46 пострадали, передает местный телеканал NTV.
Отмечается, что состояние троих раненных врачи оценивают как критическое. Прежде сообщалось о четырех погибших и 43 пострадавших.
Как отметили в турецком Минтрансе, трагедия произошла из-за столкновения поезда с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на путях.
Рано утром 13 декабря скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья, сошел с рельсов. В результате перевернулись как минимум два вагона. На месте происшествия работают медики и спасатели. В настоящее время российское посольство в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.
В Анкаре сошел с рельсов скоростной поезд
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