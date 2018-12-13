Четыре человека погибли и 43 ранены при крушении поезда в Анкаре

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Четыре человека погибли и 43 ранены в результате крушения поезда в Анкаре, сообщает РИА Новости.

По данным Минтранса Турции, причиной ЧП стало столкновение поезда с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях.

Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья, сошел с рельсов рано утром 13 декабря. В результате перевернулись как минимум два вагона. На месте ЧП работают медики и спасатели.

Посольство РФ в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане.