Поезд с туристами сошел с рельсов в Индонезии

Фото: facebook.com/Emy Grn

В Индонезии сошел с рельсов пассажирский поезд. Он направлялся в популярный среди туристов Богор. В результате крушения были ранены десятки человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По информации агентства, ЧП произошло в муниципалитете Богор в индонезийской провинции Западная Ява в 10:30 по местному времени (06:30 по Москве).

Как рассказал Синьхуа представитель министерства транспорта Индонезии, ряд очевидцев назвали причиной инцидента с поездом рухнувший столб линии электропередач. Власти страны начали расследование обстоятельств крушения.

Уточняется также, что состав следовал из Джакарты в Богор, который традиционно пользуется большой популярностью у туристов.