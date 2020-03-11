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В мире

11:42

Поезда столкнулись в метро Мехико

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/XEMedica

В столице Мексики два поезда столкнулись в метро. В результате произошедшего один человек погиб и 41 получил различные травмы, сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.

"Мне сообщили о столкновении двух составов метро на станции Такубайя. Пожарные сообщают о 41 пострадавшем и одном погибшем. Я направляюсь на место (происшествия)", – написала Шеинбаум.

По данным зарубежных СМИ, все случилось во вторник в 23:30 по местному времени (08:30 мск среды).

В январе при столкновении поездов в метро Неаполя пострадали 13 человек. Поезда столкнулись в итальянском городе Неаполь на отрезке между станциями метро Colli Aminei и Piscinola. Авария случилась на узком участке метрополитена. По одному пути шли сразу два поезда, в одном из которых были пассажиры. Кроме того, на эту же линию должен был выйти еще один пустой состав.

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