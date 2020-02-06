Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

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Скоростной поезд сошел с рельсов в итальянской области Ломбардия. Об этом сообщает местная газета Corriere della Sera.

Авария произошла в Оспедалетто Лодигиано (Лоди) на линии Милан – Болонья ранним утром. По предварительной информации, в результате ЧП погибли двое машинистов поезда, еще около 30 человек получили различные травмы.

В посольстве РФ сообщили РИА Новости, что россиян среди пострадавших, по предварительным данным, нет.

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой помощи, туда также отправилась министр инфраструктуры и транспорта Паола де Микели. Причины аварии неизвестны, детали уточняются.

После аварии движение по скоростной ветке Милан – Болонья приостановлено. Поезда с ветки перенаправили на линию Милан – Пьяченца, задержка поездов к настоящему времени может составлять до 60 минут.

В январе в итальянском городе Неаполь на отрезке между станциями метро Colli Aminei и Piscinola столкнулись два поезда. В результате случившегося 13 человек пострадали, трое из них являются машинистами. Предполагалось, что авария могла быть спровоцирована человеческим фактором.

