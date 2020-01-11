Не менее 20 человек стали жертвами ДТП с загоревшимся автобусом в Индии

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на севере Индии. После ДТП произошло возгорание. На данный момент известно, что жертвами аварии стали по меньшей мере 20 человек.

Сообщается, что трагедия случилась в пятницу вечером в штате Уттар-Прадеш. По информации газеты Times of India, грузовик, в который врезался автобус, перевозил легковоспламеняющиеся материалы.

Полиция подтверждает, что всего в салоне автобуса на момент столкновения находились 70 человек. Отмечается, что количество жертв аварии может возрасти.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Выясняются причины ДТП.

Ранее автобус врезался в фуру в Хабаровске. В результате аварии 8 человек получили травмы различной степени тяжести.