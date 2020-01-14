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В мире

13:41

При столкновении поездов в метро Неаполя пострадали 13 человек

происшествия

Фото: ilmattino.it

В итальянском городе Неаполь на отрезке между станциями метро Colli Aminei и Piscinola столкнулись два поезда. Об этом пишет Газета.Ru.

Авария случилась на узком участке метрополитена. Как сообщается, по одному пути шли сразу два поезда, в одном из которых были пассажиры. Кроме того, на эту же линию должен был выйти еще один пустой состав.

В результате случившегося 13 человек пострадали, трое из них являются машинистами.

На данный момент движение поездов на время приостановлено на всей линии метро.

Предполагается, что авария могла быть спровоцирована человеческим фактором.

Ранее сообщалось об аварии на юго-востоке Москвы, в которой тепловоз столкнулся с грузовиком.

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