Человек упал на рельсы на Калининской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Калининской линии метро от станции "Шоссе Энтузиастов" до станции "Марксистская" останавливалось из-за падения человека на рельсы, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. К настоящему моменту движение восстановлено.
О состоянии пассажира не уточняется.
Ранее сообщалось, что движение по участку Некрасовской линии метро от "Косино" до "Нижегородской" может быть открыто в конце марта 2020 года.
Специалисты закончили основные строительные работы, на сегодняшний день ведутся пуско-наладочные работы.