Человек упал на рельсы на Калининской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Калининской линии метро от станции "Шоссе Энтузиастов" до станции "Марксистская" останавливалось из-за падения человека на рельсы, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. К настоящему моменту движение восстановлено.

О состоянии пассажира не уточняется.

На Калининской линии (8) нет движения поездов от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Марксистская» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 декабря 2019 г.



Ранее сообщалось, что движение по участку Некрасовской линии метро от "Косино" до "Нижегородской" может быть открыто в конце марта 2020 года.

Специалисты закончили основные строительные работы, на сегодняшний день ведутся пуско-наладочные работы.