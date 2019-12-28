Движение на участке от "Косино" до "Нижегородской" откроют весной 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по участку Некрасовской линии метро от "Косино" до "Нижегородской" может быть открыто в конце марта 2020 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты закончили основные строительные работы, а на сегодняшний день ведутся пуско-наладочные работы.

"Надеемся, что за ближайшие два-три месяца мы эту работу закончим. Ожидаем запуск в конце марта по этой (по участку Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской". – Прим. ред.)", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

В июне был открыт первый участок новой ветки от станции "Косино" до "Некрасовки".

Второй участок от станции "Авиамоторная" до "Косино" длиной 11,7 километра включает пять станций. Часть тоннелей проложены с помощью одного тоннелепроходческого щита диаметром 10 метров. Это значит, что поезда, курсирующие в обоих направлениях, будут ездить по одному большому тоннелю.

Розовая ветка разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородском, Рязанском, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.

Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день. Уменьшится нагрузка на Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие.