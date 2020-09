Вагон поезда сошел с рельсов в метро Нью-Йорка

Авария произошла в метро Нью-Йорка. Там сошел с рельсов вагон поезда, сообщает "Газета.ру".

Как пишет официальный Twitter-аккаунт PM Breaking News, инцидент случился в районе Манхэттена.

Breaking: A subway train derailed in the Chelsea area of Manhattan, New York, after a person threw an object on the tracks. The person is in custody. pic.twitter.com/3BI6WwXEwS