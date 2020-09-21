Вагон поезда сошел с рельсов в метро Нью-Йорка

Фото: официальный Twitter-аккаунт PM Breaking News

Авария произошла в метро Нью-Йорка. Там сошел с рельсов вагон поезда, сообщает "Газета.ру".

Как пишет официальный Twitter-аккаунт PM Breaking News, инцидент случился в районе Манхэттена.

Breaking: A subway train derailed in the Chelsea area of Manhattan, New York, after a person threw an object on the tracks. The person is in custody. pic.twitter.com/3BI6WwXEwS — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 20, 2020

По предварительным данным, человек бросил на рельсы неизвестный предмет, что послужило причиной схода вагона с рельсов. В данный момент злоумышленника удалось задержать сотрудникам полиции.

В результате случившегося пострадали 4 человека. О степени полученных ими травм не сообщается.

Ранее два вагона поезда сошли с рельсов в подземке Тегерана. В результате происшествия никто не пострадал.