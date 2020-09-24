Электричка столкнулась с машиной на переезде в Одинцове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Электропоезд столкнулся с легковым авто на нерегулируемом железнодорожном переезде в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС заявили представители областного ГУ МЧС РФ.

"В 12:45 по московскому времени от очевидца в службу 112 поступило сообщение о столкновении пригородного электропоезда с легковым автомобилем Toyota RAV4 на нерегулируемом железнодорожном переезде в городском округе Одинцово между платформами Барвиха и Ильинская", – приводит ТАСС сообщение оперативной службы.

По данным экстренного ведомства, в результате происшествия на ж/д переезде никто погиб. Пострадал водитель машины. Согласно информации МЧС, электричка следовала по маршруту Москва – Усово в сторону области.

Ранее поезд насмерть сбил человека у ж/д станции Выхино. Происшествие не сказалось на графике движения электропоездов.