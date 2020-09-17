Поезд насмерть сбил человека у ж/д станции Выхино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тело человека нашли на железнодорожных путях рядом со станцией Выхино в столице. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах города.

"Около железнодорожной станции Выхино на путях найдено тело. По предварительной информации, человек был насмерть сбит электричкой", – говорится в сообщении собеседника. При этом происшествие не сказалось на графике движения электропоездов.

В июле мужчина погиб под колесами электрички на ж/д станции Вешняки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось.

Кроме того, поезд сбил пассажира на ж/д станции Перово. По имеющимся данным, сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте.