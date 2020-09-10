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Происшествия

10:51

На станции метро "Строгино" на рельсы упала женщина

происшествия метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На станции метро "Строгино" полицейские вытащили упавшую на рельсы женщину, сообщили в пресс-службе управления полиции на Московском метрополитене.

"На станции метро "Строгино" с платформы на жесткий путь около 09:30 упала женщина. Ее незамедлительно извлекли дежурившие полицейские", – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина жива, но получила травмы. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена уже вводится в график, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Ранее движение поездов, следующих в сторону станции "Пятницкое шоссе", было приостановлено из-за человека на пути станции "Строгино". Сейчас поезда входят в график", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сотрудник полиции спас пассажира, который упал на рельсы перед проезжающим поездом на станции "Курская" Кольцевой линии метро.

На станции метро "Курская" полицейский спас упавшего на рельсы мужчину

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