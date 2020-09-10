На станции метро "Строгино" на рельсы упала женщина

10:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На станции метро "Строгино" полицейские вытащили упавшую на рельсы женщину, сообщили в пресс-службе управления полиции на Московском метрополитене.
"На станции метро "Строгино" с платформы на жесткий путь около 09:30 упала женщина. Ее незамедлительно извлекли дежурившие полицейские", – говорится в сообщении.
Уточняется, что женщина жива, но получила травмы. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена уже вводится в график, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"Ранее движение поездов, следующих в сторону станции "Пятницкое шоссе", было приостановлено из-за человека на пути станции "Строгино". Сейчас поезда входят в график", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сотрудник полиции спас пассажира, который упал на рельсы перед проезжающим поездом на станции "Курская" Кольцевой линии метро.
На станции метро "Курская" полицейский спас упавшего на рельсы мужчину
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