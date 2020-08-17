На станции метро "Курская" полицейский спас упавшего на рельсы мужчину

12:33
Фото: скриншот видео МВД России
Сотрудник полиции спас пассажира, который упал на рельсы перед проезжающим поездом на станции "Курская" Кольцевой линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Уточняется, что мужчина приблизился к краю платформы, потерял равновесие и упал. Его заметил старший сержант полиции.
"Полицейский подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения и вытащил пострадавшего. Его напарник вызвал наряд скорой помощи", – рассказала Волк.
Сам пассажир рассказал, что несколько дней не спал из-за сильной загруженности на работе. На платформе он ощутил резкое недомогание и упал. Жизни и здоровью гражданина ничто не угрожает.
29 июля на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Движения не было от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" из-за человека на путях.
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