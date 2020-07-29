На участке фиолетовой линии метро остановлено движение из-за пассажира на путях

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На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов.

Сообщается, что нет движения от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" из-за человека на путях. При этом в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами. Подробности инцидента сейчас уточняются.

Ранее поезда метро временно не останавливались на станции "Новокузнецкая". Позднее она возобновила работу в обычном режиме.

Кроме того, движение на участке Сокольнической линии останавливалось из-за человека, оказавшегося на путях. Мужчина, который упал на рельсы, погиб.