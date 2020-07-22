Мужчина, упавший на рельсы на Сокольнической линии, погиб

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Мужчина, упавший на рельсы на станции "Красные ворота", погиб, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД.

Сообщается, что он упал под поезд около 20:40. Дежурный по станции вызвал бригаду скорой помощи.

"В результате полученной поездной травмы, несовместимой с жизнью, пострадавший скончался. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 22-летнего жителя столицы. По данному факту проводится проверка", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее столичный Дептранс сообщил о приостановке движения поездов на участке Сокольнической линии от "Комсомольской" до "Парка культуры". В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. Впоследствии движение было восстановлено.