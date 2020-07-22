На участке Сокольнической линии метро нет движения поездов

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Движение поездов приостановлено на участке Сокольнической линии, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"На Сокольнической линии нет движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры" из-за пассажира на пути", – говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что в обратном направлении поезда Московского метрополитена едут с увеличенными интервалами.

17 июля поезда на Калужско-Рижской линии метро следовали с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути.