На участке Сокольнической линии метро нет движения поездов

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Движение поездов приостановлено на участке Сокольнической линии, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"На Сокольнической линии нет движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры" из-за пассажира на пути", – говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что в обратном направлении поезда Московского метрополитена едут с увеличенными интервалами.
17 июля поезда на Калужско-Рижской линии метро следовали с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути.