Маршруты трамваев № 7 и 50 изменили из-за наклонившегося на контактную сеть дерева

Фото: vk.com/transport_moscow

Два трамвайных маршрута в столице временно изменены. Как сообщает Агентство "Москва", из-за наклона дерева на контактную сеть скорректировано движение трамваев № 7 и 50.

"В Протопоповском переулке из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживаются трамваи № 7 и 50. Маршруты временно изменены, вместо трамваев ходят автобусы", – рассказали в пресс-службе Мосгортранса.

В компании-перевозчике призвали учитывать изменения и быть осторожными.

Два дня назад на Павелецкой площади запустили трамвайное движение после реконструкции путей. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, модернизация позволила ускорить пересадку между метро и трамваем.

Специалист также отметил, что к осени 2020 года новыми путями, как ожидается, будет пользоваться до 90 тысяч пассажиров.

