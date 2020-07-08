Депутат МГД Титов: Москва будет развивать новый вид транспорта – скоростной трамвай

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамвайная сеть Москвы может дойти до Зеленограда, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы Андрея Титова.

"Москва будет развивать новый вид транспорта – скоростной трамвай. С его помощью будет улучшено транспортное сообщение с новыми территориями – Троицким и Новомосковским административными округами. В перспективе трамвайное сообщение может связать с "большой" Москвой и анклав на северо-западе – Зеленоград", – заявил Титов.

Он рассказал, что согласно планам департамента развития новых территорий, в будущей трамвайной сети заложено девять маршрутов. Титов отметил, что прокладка линий в ТиНАО начнется через 5–7 лет, в проекте 600 остановок и 178 километров путей. Для обслуживания составов планируется построить три крупных депо. Трамваи будут следовать со скоростью от 80 километров в час.

Титов заявил, что в планах на среднесрочную перспективу пока нет прокладки трамвайных линий на северо-западе, хотя он считает, что востребованность рельсового транспорта для этих территорий очевидна.

По его словам, проект могут реализовать на условиях государственно-частного партнерства, в нем готов участвовать инвестор. Депутат напомнил, что в России уже есть примеры реализации транспортных проектов такого типа на условиях участия частных инвесторов. В частности, трамвай "Чижик" в Санкт-Петербурге.

Титов назвал связь агломерации и Зеленограда вопросом обеспечения равных возможностей для всех москвичей. Он подчеркнул, что сегодня у жителей Зеленограда есть только один основной автобусный маршрут, которым можно добраться до "большой" Москвы по обычному тарифу. Все же остальные варианты, то есть электричка и маршрутки, существенно дороже.

Депутат прогнозирует, что спрос на альтернативный вид транспорта будет высоким. Он отметил, что сейчас обсуждается и вопрос изменения транспортной схемы внутри Зеленограда: в городе активно строится жилье, ведется программа реновации, растет количество автомобилей.

По словам парламентария, маршрутная схема также нуждается в совершенствовании. Трамвай привлекателен с точки зрения экологии и следует по расписанию при любых заторах, подчеркнул Титов.

В начале года Сергей Собянин сообщил, что в столице доля новых трамвайных вагонов "Витязь-Москва" достигнет 80%. По его словам, в этом году Мосгортранс получит еще 100 вагонов.

Также в нынешнем году начнут курсировать еще 300 электробусов. Мэр пояснил, что в основном они появятся в районах Сокол, Аэропорт, Войковском, Левобережном, Хорошёво-Мнёвники, Щукино и других. Также в этом году Мосгортранс планирует получить еще 1 541 автобус экологического класса "Евро-5" с низким уровнем пола.