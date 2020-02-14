Доля новых трамвайных вагонов в столице достигнет 80% в течение года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице доля новых трамвайных вагонов "Витязь-Москва" достигнет 80% в течение года, сообщил Сергей Собянин.

"Пожалуй, ни один другой вид общественного транспорта не доставляет столько эстетического удовольствия, сколько новый московский трамвай. <…> В этом году Мосгортранс получит еще 100 вагонов и увеличит долю новых трамваев в общем парке до 80%", – написал мэр на своем персональном сайте.

По словам Собянина, в нынешнем году начнут курсировать еще 300 электробусов. Мэр пояснил, что в основном они появятся в районах Сокол, Аэропорт, Войковском, Левобережном, Хорошёво-Мнёвники, Щукино и других. Также в этом году Мосгортранс планирует получить еще 1 541 автобус экологического класса "Евро-5" с низким уровнем пола.

Также мэр рассказал, что в 2020 году Москва закупит еще 23 новых поезда "Иволга" для МЦД и 41 поезд разных модификаций для эксплуатации на дальних пригородных маршрутах.

Кроме того, в текущем году столичный метрополитен планирует получить более 600 вагонов "Москва", в том числе новой модификации "2020", добавил мэр.

"Внутри вагонов будут обновлены сиденья, поручни, полы, подсветка, обивка сидений. В отделку интерьеров добавят цвета линии метро, по которой будет ходить поезд: красный – для поездов Сокольнической, оранжевый – для Калужско-Рижской ветки и так далее", – отметил мэр.

К концу года, по словам Собянина, доля нового подвижного состава на линиях метро увеличится с 57 до 64%.

В 2019 году число поездок на общественном транспорте достигло 5,7 миллиарда в год, что на 600 миллионов больше, чем в 2010 году.

Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Количество жертв ДТП сократилось на 5,4 процента по сравнению с 2018 годом и на 42 процента по сравнению с 2010 годом. Социальный риск снизился практически в два раза.

Рост среднесуточной скорости движения на основных магистралях увеличился по сравнению с 2010 годом на 20 процентов – с 45 до 54 километров в час в 2019 году. Среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось на 20 процентов.

В 2019 году главными событиями столичного транспорта стали запуск МЦД, открытие восьми новых станций метро, запуск первого этапа Единого диспетчерского центра метро. Кроме того, сократился интервал движения поездов на МЦК в час пик до четырех минут, начал работу каршеринг электромобилей, в парк городского наземного транспорта поступил 300-й электробус и 320-й трамвай нового поколения "Витязь-Москва".