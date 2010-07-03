Москвичи стали чаще оплачивать проезд банковскими картами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В октябре москвичи стали активнее расплачиваться банковскими картами в общественном транспорте. К такому выводу пришли специалисты платежной системы "Мир".

Чаще всего держатели карт "Мир" расплачивались в супермаркетах. Следом идет категория "Городской транспорт", которая впервые вышла на второе место по количеству оплат. На третьем месте по популярности – кафе и рестораны.

Эксперты отмечают, что городской транспорт является одной из самых динамично растущих категорий расходов среди держателей карт "Мир". В столичном метрополитене максимальное суточное количество оплат бесконтактными национальными платежными картами на турникетах превысило в ноябре 129 тысяч штук. Сегодня так совершается каждая вторая поездка в метро.

"Безналичная оплата в общественном транспорте становится все более популярной у москвичей и гостей столицы. Мы понимаем, что важную роль в этом играет наша акция, которая позволяет до конца года получать скидку 15 рублей при оплате бесконтактными картами "Мир" на турникетах Московского метрополитена и МЦК", – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

Для того, чтобы проехать в метро и на МЦК со скидкой в размере 15 рублей, необходимо приложить бесконтактную карту "Мир" к турникету, принимающему оплату банковскими картами. В таком случае стоимость разовой поездки в столичном метрополитене составит 27 рублей.

