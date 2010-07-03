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Оплатить проезд в метро виртуальной картой "Тройка" можно будет в 2020 году

Будущее рядом. Когда заработает виртуальная "Тройка"
транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры столичного метро в будущем году смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной версии карты "Тройка".

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро, в первом полугодии 2020 года начнут тестировать виртуальную версию "Тройки".

"Для того чтобы произвести оплату, достаточно будет поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, принимающих бесконтактную оплату, – сейчас это крайние турникеты в линейке. Возможность самой оплаты заработает до конца 2020 года", – говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что виртуальная карта будет поддерживать распространенные типы билетов. Основные преимущества нового вида оплаты в том, что пассажиру не нужно носить с собой отдельный билет – достаточно устройства, на который записана виртуальная "Тройка".

Ранее сообщалось, что поездка на общественном транспорте в 2020 году подорожает в среднем на 2 рубля. Единый билет на одну поездку будет стоить 57 рублей вместо 55. Разовая поездка по карте "Тройка" обойдется в 40 рублей вместо 38.

Стоимость проезда по безлимитным абонементам в Москве в 2020 году не изменится. Рост тарифной шкалы будет ниже уровня инфляции. Цены на проезд поменяются только с 1 февраля 2020 года.

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