Пассажиры активировали более 4 млн карт "Тройка" для поездок на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 4 миллионов карт "Тройка" для поездок на Московских центральных диаметрах активировали пассажиры с 20 ноября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Там отметили, что перекодированными картами пользуются более половины от всего потока пассажиров метро в сутки.
Карты нужно активировать для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК, а также для оплаты проезда на диаметрах после того, как будет завершена доработка программного обеспечения турникетов.
Для активации карты "Тройка" можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль.
Кроме того, при активации удаленного пополнения "Кошелька" на желтом валидаторе, установленном на станциях метро, билет на карте автоматически обновится. Срок бесплатной активации не ограничен.
Пассажиры совершили более 3 млн поездок за неделю работы МЦД
Движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" пустили 21 ноября. Протяженность диаметров составляет 52 и 80 километров соответственно.
На новых линиях расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.
На МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.
Зона "Пригород" будет действовать за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. В 2019 году разовая поездка будет стоить 45 рублей. Стоимость проездного билета на 30 дней без лимита поездок составит 2 570 рублей. Доступны абонементы на 1, 3, 90 и 365 дней.
"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Въезжая в границы МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК и метро при оплате "Тройкой".
По 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный – пассажиру необходимо заплатить только за пересадку на метро.
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