Стоимость безлимитных проездных в Москве в 2020 году не изменится

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Стоимость проезда по безлимитным абонементам в Москве в 2020 году не изменится, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.
Рост тарифной шкалы будет ниже уровня инфляции (прогнозируемый уровень инфляции составит 3,7%) и в среднем за год составит 3%. Цены на проезд поменяются только с 1 февраля 2020 года.
Как уточнили в пресс-службе департамента, перевозчики просили у властей столицы повысить тариф по причине роста трат на электроэнергию, топливо и запчасти. Однако тарифы поменяют минимально.
"Мы считаем правильным также поддержать постоянных пассажиров... Стоимость безлимитных билетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 год повышаться не будет. Это безлимитные проездные со сроком действия сутки, трое, 30, 90 и 365 дней", – отметили в пресс-службе.
Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") и наземном транспорте по карте "Тройка" вырастет на 2 рубля – до 40 рублей, по тарифу "90 минут" – до 62 рублей вместо 59. При оплате банковской картой проезд будет стоить 44 рубля вместо 42.
При проезде на МЦД в зоне "Пригород" стоимость поездки по билету "Кошелек" составит 47 рублей, по банковским картам с технологией бесконтактной оплаты – 51 рубль.
"Единый" на одну поездку будет стоить 57 рублей вместо 55 рублей, на 2 поездки – 114 рублей вместо 110, на 60 поездок – 1 970 рублей вместо 1 900, на календарный месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей.
Цена льготного билета для учащихся на месяц в метро составит – 405 рублей вместо 395, на 3 месяца – 1 215 рублей вместо 1 185; на наземку на месяц – 265 рублей вместо 260 рублей, на 3 месяца – 795 вместо 780.
Поездка на общественном транспорте в 2020 году подорожает в среднем на 2 рубля
В будущем году также изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Новую тарифную сетку на услуги ЖКХ на 2020 год правительство утвердило в октябре. Согласно ей, москвичи будут платить на 5% больше – это максимум. В области рост составит примерно 4%. Затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ поставщикам ресурсов включать запретят.
При этом не поменяется стоимость газа, теплоснабжения и водоотведения. Все действующие льготы и другие меры соцподдержки по оплате услуг ЖКХ сохранятся.
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