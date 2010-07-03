Рост тарифов на транспорт и ЖКХ не превысит уровня инфляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Рост тарифов на транспорт и ЖКХ в Москве в 2020 году сохранится в пределах инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства.

Стоимость проезда в столичном общественном транспорте изменится с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7 процента. По сравнению с 2010 годом в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30 процентов. При этом не изменится стоимость ряда популярных билетов.

Речь идет о проездных, рассчитанных на все виды транспорта: "1 сутки" (230 рублей), "3 суток" (438 рублей), "30 дней" (2 170 рублей), "90 дней" (5 430 рублей), "365 дней" (19 500 рублей). Кроме того, без изменений оставят тарифы на безлимитные проездные, включающие зону "Пригород" МЦД: 285, 545, 2 570, 6 940 и 24 450 рублей соответственно. Также в дополнение к используемым тарифам пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на метро.

Кроме того, разовая поездка в метро, на МЦК, МЦД в "Центральной" зоне и наземном транспорте по карте "Тройка" составит 40 рублей, по тарифу "90 минут" – 62 рубля, а при оплате банковской картой – 44 рубля.

Разовая поездка в метро, на МЦК, МЦД (зона "Пригород") и наземном транспорте будет стоить 47 рублей по карте "Тройка", при оплате банковской картой поездка обойдется в 51 рубль.

Билет "Единый" на одну поездку будет стоить 57 рублей, две поездки обойдутся в 114 рублей, а за 60 поездок надо будет заплатить 1 970 рублей.

Проезд на наземном транспорте в автобусе в зоне "Б" (за исключением Зеленоградского АО) и на переходном участке между зонами "А" и "Б" составит 47 рублей в одну сторону. Без лимита поездок на 30 дней – 1 180 рублей.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В будущем году также изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Индексация составит 5 процентов, а минимальный размер взноса на капремонт увеличат на 3,7 процента – до 18,86 рубля за квадратный метр. При этом не изменится стоимость газа, теплоснабжения и водоотведения.

Кроме того, все действующие льготы и другие меры соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохранятся.

Ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в 2020 году. Выше этих значений региональные власти перешагнуть не смогут. Наибольшее повышение платы за услуги на 6,5 процента ожидается в Чеченской Республике. В этом же списке – Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия.

Самый низкий индекс изменения тарифа за ЖКУ утвержден в Ненецком автономном округе – чуть менее двух с половиной процентов. В Москве платежи увеличатся максимум на пять процентов. В остальных регионах цены за коммуналку в среднем вырастут на 3-4 процента.

В ноябре заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев выступил с предложением не отключать коммунальные услуги задолжавшим по ним многодетным семьям. По его мнению, необходимо исключить случаи, когда многодетным семьям отключают газ и электричество из-за имеющихся задолженностей. Представитель ведомства отметил, что регионы должны взять такие семьи на профилактический учет и регулярно проверять их квартиры.