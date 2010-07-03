Установлен размер платы ЖКХ для Москвы на 2020 год

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Правительство РФ утвердило индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, средний размер платы за ЖКХ в столице во втором полугодии вырастет не более чем на 5%, в Подмосковье – на 4,1%.

В Санкт-Петербурге стоимость коммунальных услуг вырастет не более чем на 3,8%. Отмечается, что в первой половине будущего года плата индексироваться не будет.

Ранее сообщалось, что поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев.

Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), решение направлено на снижение финансовой нагрузки на плательщиков коммунальных сборов, создание условий для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг и исключение неоправданных преимуществ для отдельных платежных организаций.

ФАС выявляла случаи, когда в составе тарифа была заложена комиссия платежных организаций в размере менее 7% от суммы переводов, однако при этом не было обоснований такой величины.

Россияне будут платить за перевод один раз выбранному банку. Новые правила вступят в силу через год после публикации постановления (осенью 2020 года. – Прим. ред.).

