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07:26

Москвичи смогут оплачивать коммуналку с помощью QR-кода

город ЖКХ технологии

07:26

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

С февраля оплачивать коммунальные услуги можно будет быстрее через мобильные приложения. Все благодаря тому, что теперь на единый платежный документ (ЕПД) наносят двухмерный штрихкод, или QR-код, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это значит, что вводить данные вручную больше не придется. Пользователям будет достаточно отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. После этого все реквизиты заполнятся автоматически. Нужно будет лишь перепроверить данные и подтвердить операцию.

Таким же способом можно будет оплатить коммуналку в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на сайте mos.ru. Также будет доступна оплата в отделениях банков и "Почты России".

Единый платежный документ – это квитанция, включающая в себя счета за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, содержание и ремонт жилья.

Собственники жилых и нежилых помещений получают его ежемесячно до 15-го числа, если для их домов плата за коммунальные услуги рассчитывается через центры "Мои документы".

город ЖКХ технологии

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