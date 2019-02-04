Москвичи смогут оплачивать коммуналку с помощью QR-кода

С февраля оплачивать коммунальные услуги можно будет быстрее через мобильные приложения. Все благодаря тому, что теперь на единый платежный документ (ЕПД) наносят двухмерный штрихкод, или QR-код, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это значит, что вводить данные вручную больше не придется. Пользователям будет достаточно отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. После этого все реквизиты заполнятся автоматически. Нужно будет лишь перепроверить данные и подтвердить операцию.
Таким же способом можно будет оплатить коммуналку в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на сайте mos.ru. Также будет доступна оплата в отделениях банков и "Почты России".
Единый платежный документ – это квитанция, включающая в себя счета за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, содержание и ремонт жилья.
Собственники жилых и нежилых помещений получают его ежемесячно до 15-го числа, если для их домов плата за коммунальные услуги рассчитывается через центры "Мои документы".
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