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Собянин присвоил дублеру Кутузовского проспекта название "проспект Генерала Дорохова"

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт дороги

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о присвоении наименования Южному дублеру Кутузовского проспекта. Теперь дорога имеет название "проспект Генерала Дорохова". Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Присвоить линейному объекту улично-дорожной сети – Южному дублеру Кутузовского проспекта наименование – проспект Генерала Дорохова", – утверждается в постановлении.

Новое наименование дороги было выбрано по результатам голосования на портале "Активный гражданин". Свое название дублер получил в память о герое войны 1812 года Иване Семеновиче Дорохове.

Иван Дорохов (1762–1815) – генерал-лейтенант русской армии. В день Бородинского сражения находился во втором кавалерийском корпусе барона Ф. К. фон Корфа, стоявшем в резерве за четвертым пехотным корпусом А. И. Остермана.

Около 9 часов утра был послан с четырьмя кавалерийскими полками на помощь Багратиону и успешно провел контратаку на Багратионовых флешах, опрокинув колонны неприятеля. Во второй половине дня участвовал в боях кавалерии за батареей Раевского, где к вечеру удалось остановить продвижение противника.

Накануне Сергей Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова. Новая дорога проходит от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами.

Южный дублер Кутузовского проспекта назвали "проспектом Генерала Дорохова"

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