Собянин открыл второй участок проспекта Генерала Дорохова

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Сергей Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

"Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта – одна из крупнейших строек Москвы. Очень сложный объект: огромное количество путепроводов, эстакад, мостов, перекладка инженерных коммуникаций. Для Москвы он очень важен, так как разгружает Мичуринский проспект, Кутузовский, Можайское и Аминьевское шоссе. Первый этап мы закончили еще в прошлом году: от МКАД до Аминьевского шоссе, – и сделали связку на улицу Мосфильмовская. Сегодня запускаем второй этап – от Аминьевского шоссе до улицы Минской. Надеюсь, что до конца года закончим проект в целом до Третьего транспортного кольца. Так что от МКАД до ТТК будет новая вылетная магистраль в Москве", – сказал мэр.

Мэр добавил, что по результатам голосования на портале "Активный гражданин" новая магистраль будет названа в честь генерал-лейтенанта русской армии, героя Отечественной войны 1812 года Ивана Дорохова.

"Большинство горожан поддержали предложение назвать этот проспект именем героя войны 1812 года генерала И. Дорохова. Так что буквально завтра на правительстве Москвы (заседание президиума. – Прим. ред.) мы такое решение примем", – отметил Собянин.

Проспект Генерала Дорохова пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Протяженность магистрали составит 27,4 километра с шестью полосами в обоих направлениях. Строительство новой вылетной магистрали осуществляется поэтапно. Первый участок введен в сентябре 2019 года. Речь идет об участке от транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова до Аминьевского шоссе длиной 14 километров.

Движение по второму участку проспекта Генерала Дорохова – от Аминьевского шоссе до Минской улицы – открыто 20 января 2020 года. Всего в составе участка построено 7,1 километра дорог, включая основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы – 2,3 километра, также возведены подъездные дороги и съезды – 1,4 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста – 3,4 километра.

Наиболее крупное искусственное сооружение – транспортная развязка на Минской улице. Кроме того, построены съезды к кварталам перспективной жилой застройки вдоль реки Раменки и мосты через реку Сетунь. Для удобства местных жителей возведены два подземных пешеходных перехода, а также лестнично-лифтовой сход.

Для защиты от шума жилой застройки установлены экраны общей протяженностью 1,8 километра. Также выполнено переустройство 79,5 километра инженерных коммуникаций. В рамках благоустройства прилегающей территории разбит 21 гектар газонов, высажено 461 дерево и 3 193 кустарника.

Название новой магистрали выбрали москвичи. С 28 августа по 18 сентября 2019 года на портале "Активный гражданин" прошло голосование по поводу названия Южного дублера Кутузовского проспекта. В электронном голосовании приняли участие 149 110 человек. Из них 60,86 процента поддержали название "проспект Генерала Дорохова".

Третий участок проспекта Генерала Дорохова длиной 6,3 километра – от Минской улицы до ТТК – пройдет вдоль путей Киевского направления МЖД. Его строительство планируется завершить до конца года. Строительство проспекта Генерала Дорохова позволит улучшить транспортную доступность ИЦ "Сколково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом.

Также строительство обеспечит удобный проезд к железнодорожной станции Матвеевская, будущему ТПУ "Аминьевское шоссе", станции метро "Минская", соединит крупные городские магистрали – МКАД, Северо-Западную хорду, Южную рокаду, Мосфильмовскую и Минскую улицы, ТТК и Бережковскую набережную, а также снизит нагрузку на крупные городские магистрали – Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.

