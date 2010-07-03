Собянин назвал обеспечивающие сообщение Москвы с трассой М11 проекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал на совещании с участием Владимира Путина о проектах, обеспечивающих комфортное транспортное сообщение столицы с трассой М11. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Встреча была посвящена "влиянию реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М11 "Москва – Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов РФ".

По словам мэра, для столицы это очень важный проект. Он напомнил, что на входе в Москву на МКАД построили уникальную пятиуровневую Бусиновскую развязку, которая является одной из крупнейших в Европе и самой крупной в России.

"Мы проектировали – коллеги строили. И дальше мы в основном по эстакадам зашли в город – сложнейшие инженерные сооружения; дошли до МКАД, и сегодня к ходу М11 примыкает два крупнейших инфраструктурных проекта – Северо-Западная и Северо-Восточная хорды. Это как вершина треугольника: упираются по сути дела в ход М11. Северо-Западная хорда практически полностью построена. Северо-Восточная построена на две трети. Есть над чем работать, но проект понятен, он будет реализован", – сказал Собянин.

27 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург.

Путин объявил, что магистраль получила название "Нева". Ранее министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой трассе, напомнил, что для выбора имени автодороги между двумя столицами было объявлено голосование. Президент отметил, что больше всего голосов набрал вариант "Нева".

Путин также поручил руководителям регионов, по которым проходит трасса М11, обеспечить автодорогу пунктами питания, заправками, покрытием интернетом.

Движение на М11 началось с проезда 15 автомобилей КамАЗ по направлению из Москвы в Санкт-Петербург. Трасса, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров, на протяженности маршрута установлено 16 пунктов взимания оплаты, а также многофункциональные сервисные центры. Кроме того, водители смогут воспользоваться контейнерными заправками.

Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Автодор" назвал новые тарифы проезда по трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки.

Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля.

Новая тарифная сетка начнет действовать с 1 ноября. Тариф выходного дня распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни.

