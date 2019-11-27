Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, передает телеканал Москва 24.

Мэр Москвы принял участие в совещании с президентом РФ на тему экономического влияния новой трассы на взаимодействие между городами.

Президент России Владимир Путин объявил, что магистраль получила название "Нева". Ранее министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой трассе, напомнил, что для выбора имени автодороги между двумя столицами было объявлено голосование. Президент отметил, что больше всего голосов набрал вариант "Нева".

Путин также поручил руководителям регионов, по которым проходит трасса М11, обеспечить автодорогу необходимой инфраструктурой: пунктами питания, заправками, покрытием интернетом.

"Хотел бы вот что сказать: ваша работа на этом не закончена – наоборот, она только начинается. Почему? Трасса должна быть обустроена. А это в значительной степени, да не в значительной, а целиком и полностью ваша задача. Дорожники свое дело сделали – трассу построили. Обустройство трассы должно быть организовано при вашем прямом участии. Это и пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет и так далее: все должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса", – сказал президент, обращаясь к руководителям регионов, по которым проходит трасса М11.

Движение на М11 началось с проезда 15 автомобилей КамАЗ по направлению из Москвы в Санкт-Петербург. Трасса, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Сообщается, что общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров, на протяженности маршрута установлены 16 пунктов взимания оплаты, а также многофункциональные сервисные центры. Кроме того, водители смогут воспользоваться контейнерными заправками.

Путин открыл трассу М11 Москва – Санкт-Петербург

Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее "Автодор" назвал новые тарифы проезда по трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки.

"Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля", – говорится на сайте организации.

Новая тарифная сетка начнет действовать с 1 ноября. Тариф выходного дня распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни.