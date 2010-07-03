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Общество

11:27

Строительство трассы М11 завершено

общество транспорт

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Последний, восьмой этап трассы М11 Москва – Санкт-Петербург ввели в эксплуатацию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГК "Автодор".

После запуска движения на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге строительство трассы будет полностью завершено. Среднее время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 5,5 часов.

В "Автодоре" планируют весной 2020 года поднять скоростной режим на всех участках трассы до 130 километров в час. Сейчас скорость движения по М11 составляет 110 километров в час. Исключение – обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 километров в час.

На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок. С 1 ноября на трассе действует новая тарифная сетка. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера.

Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1 820 рублей, с транспондером – 1 331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2 020 рублей, при использовании транспондера – 1 494 рубля.

Нововведения не распространяются на головной участок трассы М11 из Москвы до аэропорта Шереметьево (15-58 километры), а также седьмой и восьмой участки трассы.

Трасса М11 протяженностью 669 километров проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Бесплатной альтернативой является дорога М10 "Россия".

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