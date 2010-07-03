Трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

10:08
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Новую скоростную автотрассу Москва – Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе могут продлить до Владивостока, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"Мы бы хотели, чтобы она дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше", – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что возможность продления скоростного автокоридора до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны.
Глава госкомпании напомнил, что "Автодор" образовали для создания опорной сети магистральных скоростных дорог "Север – Юг" и "Запад – Восток". Он отметил, что в первом коридоре развиваться уже некуда, потому что дороги ограничены морями.
Петушенко добавил, что реконструкция и строительство автотрасс от Финляндии через Санкт-Петербург, Москву, ЦКАД и далее в Крым и на Краснодарское побережье завершатся к 2022 году.
Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов сообщил, что строительство скоростной трассы Москва – Казань планируют завершить к 2027 году. Работы по строительству новой магистрали начнутся уже в 2020 году. По его словам, будущая федеральная трасса может получить обозначение М12, однако точное решение еще не принято.
Первый заместитель главы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов, в свою очередь, заявил, что общий объем финансирования проекта магистрали Москва – Казань до указанного срока составляет 730 миллиардов рублей.
Трасса Москва – Казань является проектом высокоскоростной автомобильной дороги, которая войдет в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.
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